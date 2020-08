John Heitinga met Ajax Onder 19 naar laatste vier in UEFA Youth League

Tot de 74e minuut was er geen vuiltje aan de lucht voor het vlaggenschip van de vermaarde Amsterdamse jeugdopleiding, dat in het eerste bedrijf bij de hand werd genomen door de eveneens 17-jarige Christian Rasmussen. De sterke Deen nam met een verwoestend afstandsschot de 1-0 voor zijn rekening en brak daarmee na 38 minuten het verzet van zijn landgenoten. Sontje Hansen verdubbelde na rust de score en leek zijn ploeggenoten een makkelijke middag te bezorgen.

Het was daarvoor in het zonnige Nyon de vraag geweest of de Amsterdammers voor het eerst in de jonge geschiedenis van de UEFA Youth League konden doordingen tot de laatste vier. Overigens bereikte Fred Grim in 2012 wel de finale, toen het toernooi nog de NextGen Series heette.

Die opdracht werd dit keer door de absentie van Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Alex Mendez niet eenvoudiger op. De zeven sleutelspelers reisden niet met Heitinga naar Zwitserland, maar met Erik ten Hag naar Oostenrijk, waar Ajax 1 op trainingskamp is.

Waar Ajax zijn toptalenten naar het eerste overhevelde, daar stelde Midtjylland juist een aantal spelers op dat al zijn debuut in het eerste van de Deense topclub had gemaakt. Desondanks was Ajax bijna de hele wedstrijd bovenliggende partij. Het elftal van Heitinga speelde niet alleen dominant en brutaal, maar voor zo’n verzameling jonge spelers ook opvallend volwassen.

Tot halverwege tweede helft, althans. Heitinga zag na gemiste kansen van Hansen op 3-0 de nonchalance in de ploeg sluipen en schreeuwde steeds duidelijker hoorbaar ’voetballen, voetballen’ over het veld. Doelman Reiziger moest eraan te pas komen om de 2-1 van Mads Hansen te voorkomen. Maar even later had hij – op komische wijze – juist schuld aan de aansluitingstreffer.

De keeper, tegen Atletico Madrid in de strafschoppenreeks nog de held door na een Van Gaaltje als invaller een penalty te stoppen én te benutten, liet een terugspeelbal onder zijn voet doorlopen en zag de bal over de lijn rollen (2-1).

Een slotoffensief van de fysiek sterke Denen dreigde, maar Ideho zorgde ervoor dat de verwachte storm nooit aanwakkerde. Met een schitterende, bekeken boogbal klopte hij de te ver voor zijn doel staande Midtjylland-keeper en bezorgde hij het ’onthoofde’ Ajax Onder 19 een dikverdiende halvefinaleplaats. Daarin wacht de winnaar van Benfica-Dinamo Zagreb.