Max Verstappen: ’Niet makkelijk, maar dat maakt het ook zo mooi’

„De banden waren op het einde wel ’klaar’. Het is ongelofelijk om hier te winnen. Het was niet makkelijk, maar dat het maakt het ook zo mooi”, aldus Verstappen, die nu een voorsprong van twaalf punten heeft op Lewis Hamilton met nog vijf races te gaan.

De Nederlander looft de agressieve strategie van zijn team Red Bull. „Het was een opwindende race. De hele tijd stond de druk erop en ik wist niet hoe snel Lewis bij me zou komen. We waren heel snel met onze eerste stop na het verliezen van de leiding na de start. En ook die tweede stop moesten we vroeg maken, waardoor die laatste stint heel lang werd. En dan ook nog in deze hitte. Gelukkig pakte het geweldig uit.”

