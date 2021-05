Nieuwe draai aan heerlijke Spaanse titelstrijd na gelijkspel Real Madrid - Sevilla

Sevilla begon aan de wedstrijd zonder echte spits op te stellen, maar de intenties van de bezoekers waren desondanks zeer aanvallend. Toch leek Real Madrid na tien minuten op voorsprong te komen, maar de goal van Karim Benzema werd afgevlagd vanwege buitenspel. Aan de andere kant telde de goal wel, toen Fernando uit een vrije trap de bal voor zijn voeten kreeg en afrondde.

Real Madrid moest de druk opvoeren. Het was wel gevaarlijk via onder meer Toni Kroos en Luka Modric, maar het was niet zo dat de kansen aaneen werden geregen. Twintig minuten na de pauze was er voor het eerst een honderd procent kans, maar in plaats van af te drukken, liep Vinicius de bal naast.

Toch leek dat wat los te maken bij Real Madrid, want even later was het wel raak. Marco Asensio bekroonde de verdapperde houding van zijn ploeg tegen het ingezakte Sevilla. Toch leefde de ploeg uit Andalusië op curieuze wijze weer op. Benzema dacht voor Madrid een strafschop te krijgen, maar na ingrijpen van de VAR kreeg Sevilla een penalty vanwege hands enkele seconden eerder. Ivan Rakitic mocht aanleggen en stuurde Thibaut Courtois naar de verkeerde hoek. Lang leek Real te gaan verliezen, maar via een van richting veranderd schot van Toni Kroos bezorgde het elftal van Zinedine Zidane toch een punt.

Met nog drie duels te gaan staat Ateltico Madrid bovenaan. Real Madrid en Barcelona volgen met beide twee punten achterstand.

Cillessen blinkt uit bij Valencia

Jasper Cillessen blijft met Valencia in La Liga. De thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Real Valladolid eindigde in 3-0. Daarmee behaalde interim-coach Voro meteen een mooi succes. Hij trad maandag aan na het ontslag van hoofdcoach Javi Gracia. Namens Valencia kwamen Maximiliano Gómez (twee) en Thierry Correia tot scoren.

Maxi Gomez viert zijn 2-0 voor Valencia. Ⓒ BSR Agency

Cillessen maakte vorig weekeinde in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona (2-3) zijn rentree. De international van Oranje speelde tegen Real Valladolid pas zijn zevende competitiewedstrijd in dit seizoen. Hij was eerst lang uit de roulatie door een spierblessure in zijn rechterbeen.

Cillessen keerde op 20 februari terug in het doel van Valencia, maar ruim een maand later viel hij door een nieuwe blessure weer voor geruime tijd weg.

Cillessen is normaal gesproken bij het komende EK eerste keus in het doel van Oranje.

