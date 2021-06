’Het lijkt me uitgesloten dat we Christian Eriksen terugzien in de Serie A’

Dat heeft Lucio Mos, voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Sportcardiologie, tijdens een uitzending van Radio Punto Nuovo verteld.

„Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere. De Italiaanse regelgeving is de strengste ter wereld en dit is dan ook de reden waarom het aantal plotselinge sterfgevallen tijdens fysieke activiteit een stuk lager is dan in andere landen. De protocollen zijn erg streng, dus het lijkt me uitgesloten dat we Eriksen terug gaan zien in de Italiaanse competitie”, zegt Mos.

Eriksen moest afgelopen zaterdag tijdens Denemarken-Finland gereanimeerd worden, nadat hij ineen gezakt was op het veld. Naar omstandigheden gaat het nu goed met de Deen, die zijn ploeggenoten donderdag ook hun tweede wedstrijd zag verliezen. De 29-jarige middenvelder heeft bij Internazionale, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd, nog een contract tot medio 2024.