TeamNL, zoals de Nederlandse afvaardiging wordt genoemd, reageerde direct na de bekendmaking van de verplaatsing met een kort maar veelzeggend statement: „The word is out.”

Later werd daaraan toegevoegd dat men op Papendal opgelucht is met de ’duidelijkheid voor onze sporters’.

Het coronavirus heeft de Olympische Spelen naar de achtergrond verdrongen: Tokio 2020 wordt 2021. Ⓒ EPA

Eerder liet NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen al weten dat het de Nederlandse equipe alleen zou laten afreizen als het coronavirus geen gevaar meer vormde. „Natuurlijk gaan wij niet als de gezondheid van TeamNL niet is gegarandeerd.”

Hippische bond

Bij voorbaat al had Theo Fledderus, algemeen directeur van de hippische bond KNHS, zich neergelegd bij uitstel van de Olympische Spelen van Tokio. „Het kon niet anders”, zegt de voormalig directeur van sportkoepel NOC*NSF nu in een eerste reactie. „Gezien de omstandigheden is de keus voor een jaar uitstel ook de beste. Eén of twee maanden was zinloos geweest.”

Het was slechts een kwestie van dagen voordat het IOC deze beslissing zou nemen, aldus Fledderus. „Grote landen als Canada en Australië waren al afgehaakt, Amerika stond op het punt dat te doen. Vasthouden aan de geplande datum was geen optie. Ook wij in Nederland vonden dat het zo niet langer kon. Door de coronacrisis kunnen we niet eens trainen. De beslissing moest worden genomen en er was er maar één die voor de hand lag.”

De consequenties voor de paardensport zijn moeilijk te overzien, zegt Fledderus. „Laten we eerst afwachten wanneer alles weer normaal wordt in deze moeilijke tijd. Daarna kunnen we plannen maken hoe het verder moet. Dat heeft nu nog geen zin. We zijn geplaatst voor de Olympische Spelen en dat blijft zo. Misschien zijn onze ruiters over een jaar nog beter dan nu. Het kan goed uitpakken.”