Reacties op uitstellen Spelen: ’Duidelijkheid voor onze sporters’

TeamNL, zoals de Nederlandse afvaardiging wordt genoemd, reageerde direct na de bekendmaking van de verplaatsing met een kort maar veelzeggend statement: „The word is out.”

Later werd daaraan toegevoegd dat men op Papendal opgelucht is met de ’duidelijkheid voor onze sporters’.

Het coronavirus heeft de Olympische Spelen naar de achtergrond verdrongen: Tokio 2020 wordt 2021. Ⓒ EPA

Eerder liet NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen al weten dat het de Nederlandse equipe alleen zou laten afreizen als het coronavirus geen gevaar meer vormde. „Natuurlijk gaan wij niet als de gezondheid van TeamNL niet is gegarandeerd.”

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie Ⓒ ANP

Atletiekunie

Een moeilijk, maar goed besluit. Dat zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over het besluit om de Olympische Spelen van Tokio uit te stellen vanwege de coronapandemie. „Uiteraard is dit het beste voor iedereen. Er zijn andere zaken waar we ons mee bezig moeten houden.Voor atleten is nu de tijdsdruk eraf. Ze kunnen even rustig ademhalen en gaan nadenken over een nieuwe planning.”

Roskam is blij dat het besluit eerder is gevallen dan voorspeld. „Het IOC gaf een termijn aan van maximaal vier weken, daar zat al de ruimte in dat een beslissing eerder zou vallen. Gelukkig is het nu veel sneller gegaan. Natuurlijk zullen atleten ook teleurgesteld zijn en met een leeg gevoel zitten. Het grote doel waar ze vier jaar naar hebben toegewerkt, valt weg. Maar er zal ook opluchting zijn, omdat in de huidige omstandigheden nauwelijks goed getraind kan worden. Improviseren is een aantal weken vol te houden. Ze zullen blij zijn met deze duidelijkheid.”

Judo-bondscoach Maarten Arens Ⓒ ANP

Judo

„De volksgezondheid staat nu voorop”, zegt judo-bondscoach Maarten Arens in een reactie op het besluit van het IOC de Olympische Spelen uit te stellen. „Daarom denk ik dat dit heel verstandig is. Het kon ook niet anders. Mijn atleten waren door alle omstandigheden niet of nauwelijks in staat zich goed voor te bereiden en in andere landen is het soms nog erger.”

Hoe verder? „Gewoon even afwachten”, aldus Arens. „Ik bel nu alle judoka’s, maar kan er verder weinig over zeggen. We hebben nog geen idee wanneer alles weer normaal wordt, wanneer deze pandemie voorbij is. Laten we ons daar eerst op concentreren. Dan komt de rest wel weer.”

Arens vindt een jaar uitstel beter dan 1 of 2 maanden. „We weten niet of in september of oktober alles onder controle is. Laten we daarom een veilige marge aanhouden.”

Hippische bond

Bij voorbaat al had Theo Fledderus, algemeen directeur van de hippische bond KNHS, zich neergelegd bij uitstel van de Olympische Spelen van Tokio. „Het kon niet anders”, zegt de voormalig directeur van sportkoepel NOC*NSF nu in een eerste reactie. „Gezien de omstandigheden is de keus voor een jaar uitstel ook de beste. Eén of twee maanden was zinloos geweest.”

Het was slechts een kwestie van dagen voordat het IOC deze beslissing zou nemen, aldus Fledderus. „Grote landen als Canada en Australië waren al afgehaakt, Amerika stond op het punt dat te doen. Vasthouden aan de geplande datum was geen optie. Ook wij in Nederland vonden dat het zo niet langer kon. Door de coronacrisis kunnen we niet eens trainen. De beslissing moest worden genomen en er was er maar één die voor de hand lag.”

De consequenties voor de paardensport zijn moeilijk te overzien, zegt Fledderus. „Laten we eerst afwachten wanneer alles weer normaal wordt in deze moeilijke tijd. Daarna kunnen we plannen maken hoe het verder moet. Dat heeft nu nog geen zin. We zijn geplaatst voor de Olympische Spelen en dat blijft zo. Misschien zijn onze ruiters over een jaar nog beter dan nu. Het kan goed uitpakken.”

Hoewel er op dit moment veel belangrijker zaken spelen, realiseert Fledderus zich dat de impact van de maatregelen die onder meer rond de sport getroffen zijn ook hard aankomen. „Sporters hebben met al hun ambities hier vier jaar, of misschien wel langer, naar toegeleefd. Maar er is een grote groep mensen voor wie sport belangrijk is. Begeleiders, coaches, niet in het minst de supporters. Natuurlijk ook de mensen die werken in de sport, zoals de manege-houders die nu geen les kunnen geven. En er is helemaal geen sport in een groot deel van de wereld nu. Dat komt hard aan. Maar nogmaals, het is nu niet het belangrijkste.”