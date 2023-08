Pantelis Hatzidiakos, van uitgefloten naar vertrek door de voordeur: ’Niemand kan mij breken’

AZ-verdediger vlak voor transfer naar Cagliari belangrijk in laatste thuiswedstrijd

ALKMAAR - Een doelpunt maken? Pantelis Hatzidiakos had het al sinds november 2019 niet meer gedaan. Uitgerekend in zijn laatste thuiswedstrijd voor AZ bezorgde hij de fans een passend afscheidscadeau. Met een kopbal van dichtbij trok hij de score gelijk in de Conference League-play-off tegen SK Brann.