Chelsea-coach Potter krijgt doodsbedreigingen: ’Niet fijn en zeker niet voor familie’

De 47-jarige coach zei op de persconferentie vooraf aan de derby van zondag tegen Tottenham Hotspur dat hij bedreigingen krijgt via email. „Net zoals ik steun heb gekregen, heb ik ook minder leuke mails ontvangen waarin ze willen dat ik sterf en dat mijn kinderen sterven. Dat is natuurlijk niet zo leuk om te ontvangen.”

De coach zei er later bij Sky Sports over dat je die bedreiging naast je neer moet leggen. „Het is gelukkig een op zichzelf staand incident en het kan overal vandaan komen. Ik wil het ook niet meer gewicht geven. Het is niet fijn en zeker niet voor de familie.”

Of er een grens mee wordt overschreden, is voor Potter duidelijk. „Natuurlijk is er een grens, maar ik zou niet de eerste persoon zijn waarbij die grens wordt overschreden en in dit geval is dat waarschijnlijk gebeurd.”