Ziyech 'baalt enorm' van missen Afrika Cup

"Het was wel lastig om de knop om te zetten", aldus Ziyech bij AjaxTV. "Dat duurde wel een paar dagen. Maar het gebeurde aan het begin van de vakantie en na een paar dagen heb ik toch wel kunnen genieten. Nu focus ik me op wat komen gaat.''

Het afvallen van Ziyech is een meevaller voor Ajax. Sinds de Marokkaan over is gekomen van FC Twente draaide de ploeg van Peter Bosz een stuk beter.