MMA-veteraan opgepakt op verdenking van moord eigen vriendin

In een eerste rapport over de zaak staat dat Baroni op 1 januari de lokale politie had opgeroepen, nadat hij naar eigen zeggen zijn vriendin bewusteloos had aangetroffen in hun kamer in het Jardin San Pancho Hotel. De vrouw had naar verluidt blauwe plekken op haar lichaam. Volgens Baroni kwam dit doordat ze haar hoofd had gestoten, nadat ze na een ruzie hadden gehad, waarbij hij haar onder de douche had gegooid. Baroni meent dat hij haar na de ruzie naar bed heeft gebracht om vervolgens de hotelkamer te verlaten. Toen hij later terugkeerde, ontdekte hij dat ze niet meer reageerde.

Volgens persbureau AP zal er komende maandag een eerste hoorzitting over de zaak plaatsvinden.

Carrière

Baroni was 19 jaar actief in de MMA en ging in 2019 met pensioen. Hij had een carrièrerecord van 19 zeges uit 35 partijen. Daarbij sprong een knock-out na 18 tellen in gevecht met Dave Menne tijdens UFC 39 het meest in het oog. Hij vocht niet alleen onder de vlag van de UFC, maar ook bij onder meer Pride FC, Strikeforce en Bellator.