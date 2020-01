AZ-aanvaller Stengs is erbij tegen Willem II

Rody de Boer verdedigt het doel bij AZ. Marco Bizot is na zijn rode kaart in het verloren duel met Sparta Rotterdam, vlak voor de winterstop, geschorst.

Ron Vlaar keert terug in het centrum van de verdediging. De 34-jarige voormalige international ontbrak in december tegen Groene Ster (beker) en Sparta wegens een blessure aan zijn kuit. Vlaar krijgt naast zich gezelschap van Stijn Wuytens. Ramon Leeuwin, in de winterstop aan de selectie toegevoegd, start op de bank bij AZ.

AZ is tweede en komt bij winst in punten op gelijke hoogte met Ajax. De koploper speelt zondag tegen Sparta. Eerder dit seizoen eindigde het eerste duel tussen Willem II (de huidige nummer vier) en AZ in 1-1.