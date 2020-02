Afgestudeerd arts Epke Zonderland: ’Mondkapje tegen coronavirus’

„Ik ontsmet overal goed mijn handen met alcohol en ik draag ook een mondkapje. Vanwege mijn sinussen zou ik dat al doen, maar nu helemaal. Als je lucht inademt, gaat het wel langs zo’n kapje, maar het houdt in ieder geval tegen dat je met je hand langs je mond gaat en je zo kans op besmetting oploopt.”

„Als arts vind ik het vooral interessant hoe zoiets de wereld rond gaat. Dat gaat zo vreselijk snel, vooral in een land met zoveel inwoners als China. Het is vooral voor ouderen en kinderen gevaarlijk, maar als je een gezond persoon bent, is de kans volgens mij heel klein dat je er aan overlijdt. Ik maak me er wat dat betreft niet echt zorgen om.”

