Miljoeneninjectie dichterbij voor Feyenoord

Zorgt de miljoeneninjectie straks voor meer sterspelers als Steven Berghuis bij Feyenoord? Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De tijd van klein denken is voorbij bij Feyenoord. De in juni onthulde interesse van een aantal grote buitenlandse investeerders heeft ervoor gezorgd dat alle geledingen binnen de Rotterdamse club niet langer de focus richten op kleine partijen in eigen land, maar het licht op groen zetten voor besprekingen met onder meer Amerikanen, die meer dan 130 miljoen euro in de club moeten steken.