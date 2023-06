Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe trainer staat voor aanvallend, attractief voetbal, maar wil nu ook prijzen pakken PSV slaat met Peter Bosz andere weg in

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Peter Bosz Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Zes seizoenen na zijn vertrek bij Ajax keert Peter Bosz bij PSV terug in de Eredivisie. Daarmee slaat de nummer twee van het afgelopen seizoen opnieuw een andere weg in. De werkwijze en het voetbalidee van Bosz zijn heel anders dan die van Ruud van Nistelrooy, die het afgelopen seizoen de scepter zwaaide in Eindhoven, en sluit weer beter aan bij die van Roger Schmidt, die tussen 2020 en 2022 aan het roer stond bij PSV. Naar verwachting wordt Bosz na het weekeinde door PSV gepresenteerd, nadat hij zijn driejarig contract heeft ondertekend.