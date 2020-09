Dennis van der Geest luidt noodklok: ’Mijn sport dreigt kapot te gaan’

Wereldkampioen judo Dennis van der Geest: ,,Mijn zoon staat te boek als een talent, maar ik ga die jongen niet intern naar Papendal sturen.” Ⓒ René Bouwman

HAARLEM - Dennis van der Geest (45) ziet zijn grote sportliefde met pijn in het hart aftakelen. Voor de wereldkampioen judo én vader van een talentvolle judoka is de maat vol. Vier jaar na de veelbesproken verhuizing van de nationale judotoppers naar Sportcentrum Papendal gooit hij de knuppel in het hoenderhok. „Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om over bestuurlijk geneuzel te praten, maar mijn sport dreigt naar de kloten te gaan”, zegt Van der Geest zichtbaar aangedaan.