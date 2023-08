Oranje-hockeyers bereiden zich met monsterzege voor op clash met België

Met de ruime overwinning revancheerde de ploeg van Jeroen Delmee zich enigszins voor de pijnlijke 3-0 nederlaag van maandag tegen gastland Duitsland, dat zich later op de avond met een zege (4-1) op Frankrijk groepswinnaar kroonde.

In het geval van een (verwachte) Duitse zege moeten de Oosterburen het vrijdag opnemen tegen Engeland, dat het Spanje van de voormalige Oranje-coach Max Caldas uit het toernooi knikkerde. Oranje stuit zoals gezegd dan op België, de ploeg die Nederland op de afgelopen twee WK’s met shoot-outs tweemaal te slim af was en in Tokio olympisch goud veroverde.

Lefgozertje Telgenkamp

In tegenstelling tot het harde Duitse lesje in effectief hockey van twee dagen eerder schoot Oranje als een raket uit de startblokken. Keek de formatie van Delmee tegen de Oosterburen na vijf minuten door fataal concentratieverlies tegen een 2-0 achterstand aan, ditmaal had Oranje er al na zeven minuten twee inliggen.

Na vijf minuten tikte de Kampong-spits op aangeven van ploeggenoot Jonas de Geus met zijn backhand de 1-0 achter de Britse goalie Toby Reynolds-Cotterill, 124 tellen later bevrijdde Telgenkamp zich van vier Welsmen en sloeg hij door de benen van Reynolds-Cotterill opnieuw raak (2-0). In het duel met Frankrijk was het jonge Haagse lefgozertje ook al goed geweest voor twee voltreffers.

Duitse VAR

Nederland had aan een gelijkspel tegen de nummer 15 van de wereld genoeg om zich te plaatsen voor de halve finale, maar dat was Delmee en de zijnen uiteraard een eer te na. Captain Thierry Brinkman maakte nog voor het einde van het eerste kwart de 3-0, zijn eerste toernooitreffer, maar die werd door tussenkomst van de ’VAR’ gecanceld.

Oranje viert een van de goals. Ⓒ ANP Pro Shots

De Duitse video-referral boorde Oranje ook nog twee strafcorners door de neus, waarna Wales ineens toesloeg via Stephen Kelly (2-1). Steijn van Heijningen leek de bal vervolgens uit de lucht binnen te tennissen voor de derde Nederlandse treffer, maar sloeg de bal tegen de op de lijn staande Koen Bijen aan. De laatste was vervolgens wel trefzeker met een knap vallend backhandschot: 3-1.

Prijsschieten

De tweede helft was amper begonnen, of Wales kreeg de genadeklap. Thijs van Dam miste eerst nog voor een leeg doel, maar bood Terrance Pieters even later wel de gelegenheid om de 4-1 te maken. Dat was het sein voor een stief kwartiertje prijsschieten.

En op de kermis van het ’Hockeypark’ troffen Bijen (zijn tweede), Van Dam, Jorrit Croon en Brinkman ook nog eens de roos. Wales, dat op de openingsdag zo verrassend Duitsland in toom had gehouden (3-3), was blij toen de martelgang er na zestig minuten zuivere speeltijd opzat.