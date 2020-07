Chelsea op weg naar Champions League, degradatie Tim Krul nadert

Chelsea nestelde zich daardoor in ieder geval voor even op de derde plaats in de Premier League met twee punten meer dan Leicester City, dat later op dinsdag nog in actie komt tegen Arsenal. De blauwe brigade uit Londen heeft vier van de vijf wedstrijden sinds de hervatting van het seizoen in winst omgezet en won in de FA Cup ook van Leicester.

De Franse spits Olivier Giroud opende al vroeg de score op het lege Selhurst Park, na voorbereidend werk van Willian. Op aangeven van opnieuw de Braziliaan knalde de Amerikaan Christian Pulisic even later de 0-2 binnen. Wilfried Zaha zorgde met een zwabberend schot van grote afstand voor de aansluitingstreffer.

Toen invaller Tammy Abraham na 70 minuten de derde treffer van Chelsea maakte, zijn veertiende van het seizoen, leek de wedstrijd besliste. Christian Benteke bracht echter al snel de spanning weer terug. Patrick van Aanholt leverde de assist bij de 2-3 van de Belgische spits. In de blessuretijd was Crystal Palace nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal belandde op de paal.

Norwich en Tim Krul

Tim Krul kan met Norwich City bijna niet meer ontsnappen aan degradatie uit de Premier League. De ploeg van de Nederlandse keeper verloor dinsdagavond met 2-1 bij Watford en zag het gat met de 'veilige' zeventiende plaats op de ranglijst daardoor groeien tot tien punten. Danny Welbeck zorgde 10 minuten na rust met een omhaal voor het winnende doelpunt op Vicarage Road.

Vier wedstrijden voor het einde van de competitie is het lot van Norwich City bijna bezegeld. Een overwinning op Watford had de 'Canaries' nog wat hoop gegeven, maar het ging na een vroege voorsprong weer mis voor de hekkensluiter van de Premier League. Watford nam juist een beetje afstand van de degradatiezone. De ploeg van rechtsback Daryl Janmaat, die herstellende is van een operatie aan een knie, heeft nu vier punten meer dan Aston Villa en Bournemouth.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.