Internazionale veel te goed voor AC Milan in strijd om Italiaanse Super Cup

Inter was voor rust de betere en nam al snel afstand. Na een vlotlopende aanval schoot middenvelder Federico Dimarco de bal in de 10e minuut van dichtbij binnen. Edin Dzeko verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong. De Bosnische spits speelde zichzelf net voor de achterlijn met een goede kapactie vrij. Vervolgens schoot hij de bal in de verre hoek: 2-0.

Dumfries en De Vrij op de bank

AC Milan werd na rust wat gevaarlijker en de Portugees Rafael Leão miste een goede mogelijkheid. De Argentijn Lautaro Martínez besliste de tweestrijd in de 78e minuut met een derde Inter-treffer definitief. Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bleven bij Internazionale buiten het basisteam. De Vrij viel in de slotfase nog wel in.

Vorig seizoen won Inter de Supercup ten koste van Juventus.