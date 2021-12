Memphis ontbreekt bij Barça, basisplaats Luuk de Jong?

„Het wegvallen van Memphis komt omdat hij elke minuut van dit seizoen heeft gespeeld”, aldus Xavi over de spits van Oranje. Dat klopt. Hij speelde van vijftien competitieduels elke minuut (1350). In de Champions League miste hij slechts vijftien minuten van de zes duels die daarin werden gespeeld.

Hamstring

Memphis greep woensdagavond in het voorlopig laatste Champions League-duel met Bayern München (3-0 verlies, Barça moet verder in de Europa League) tegen het einde al meermaals naar de hamstring. Het is onduidelijk of daar een blessure zit, maar de aanvaller wordt in ieder geval buiten de wedstrijdselectie gehouden om fris de laatste wedstrijden van het jaar te kunnen ingaan.

Daarmee gaat men uit van een basisplaats voor Luuk de Jong, zijn eerste onder Xavi, onder wie hij vorige week tegen Real Betis pas zijn eerste acht minuten maakte. „Luuk traint erg goed, hij heeft weer andere eigenschappen”, aldus Xavi. „We moeten ons aanpassen aan de spelers die we voorhanden hebben en aan de ongunstige omstandigheden. Hij is één van de oplossingen die we hebben in de aanval.”

Alba

Tegen Bayern viel ook linksback Jordi Alba al vroegtijdig uit en ook hij ontbreekt tegen Osasuna. „Die blessure is een kleine en we hopen dat hij er tegen Elche (over een week, red.) weer bij is”, aldus Xavi. Door alle blessures vist Xavi opnieuw uit Barça B. De 22-jarige middenvelder Ferran Jutgla maakt zijn debuut in de wedstrijdselectie van Barça.

