Fan (86) van Lierse raakt onwel tijdens bekerduel en overlijdt

„Deze ochtend vernamen we via de familie dat de Lierse-supporter die gisteren onwel werd gedurende de wedstrijd, jammer genoeg later op de avond is overleden”, meldt de club uit Lier.

De man was, zo meldt Lierse, sinds zijn tiende een fan van de club die hij ook bij Europese uitduels volgde. Hij zakte woensdag na de gelijkmaker van Lierse in elkaar. Na een geslaagde reanimatie op de tribune werd hij bij bewustzijn overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Daar overleed de man toch later op de avond.

„De stilte gedurende de onderbreking van de wedstrijd was ijzingwekkend”, schrijft de club. „De hulpdiensten hebben alles gedaan wat in hun macht lag. Als club willen we dan ook de clubdokters, de leden van het Rode Kruis en onze stewards danken voor hun snelle handelen.”