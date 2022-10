Tegenvaller Liverpool: spelmaker Thiago mist cruciaal Champions League-duel met Ajax

Thiago was een van de uitblinkers bij Liverpool in het gewonnen thuisduel met Ajax (2-1). „Maar het heeft geen zin om heel lang te praten over iemand die er niet bij is”, zei Klopp, die ook goed nieuws had. „Darwin Núnez is weer beschikbaar en Ibrahima Konaté kan ook minuten maken.”

Voor de geblesseerde Naby Keita, Arthur Melo, Diogo Jota, Luis Díaz en Joel Matip komt het uitduel met Ajax te vroeg. Liverpool heeft aan een gelijkspel voldoende om te mogen overwinteren in de Champions League.

„Ajax heeft veel belangrijke spelers verloren”, zei Klopp. „Het heeft altijd tijd nodig om aan een nieuwe ploeg te bouwen. Veel mensen denken dat je even met je vingers knipt en dat dan de successen weer snel komen. Zo is het niet. Maar Ajax blijft een club om rekening mee te houden. Dat doen we ook. Het zal zeker niet makkelijk voor ons worden.”