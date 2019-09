WK roeien: Roeiploeg schittert op WK in Oostenrijk

’We hebben een prachtig toernooi gezien’

16.48 uur: Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond (KNRB) baarde half juli opzien met zijn doelstelling voor de Olympische Spelen van 2020. Hij liet zich ontvallen dat hij in Tokio met zijn ploeg voor niet minder dan vijf medailles zou gaan. Na een matig WK vorig jaar in Bulgarije (twee podiumplaatsen in de veertien olympische klassen) en een wisselvallig wereldbekerseizoen in 2019 leek dat een nogal boude uitspraak van Evertse.

Bij de WK in Linz toonde Oranje echter dubbel en dwars de huidige potentie aan: zes plakken in de olympische disciplines, waarvan een goud, drie zilver en twee brons. Nooit eerder was de Nederlandse roeiploeg, met in Oostenrijk ook nog brons voor de lichte mannen dubbelvier (niet-olympisch), zó succesvol bij de wereldtitelstrijd.

Evertse kon na de recordoogst zijn geluk niet op. „We hebben een prachtig toernooi gezien, met schitterende optredens van onze roeiers. Iedereen die boven zichzelf moest uitstijgen voor een kwalificatie heeft dat gedaan, iedereen die boven zichzelf moest uitstijgen voor een medaille heeft dat ook gedaan”, sprak hij trots. „De ploegen waren in topvorm en hebben de beste race geroeid op het moment dat het moest. Dat is een groot compliment voor alle atleten, coaches en staf.”

Evertse noemde de wereldtitel voor de mannen dubbelvier het ’absolute hoogtepunt’ van de WK. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers zegevierden met overmacht. Eerder deze zomer veroverde dit kwartet in Luzern ook al de Europese titel.

„Dit was een kopie van de EK-finale”, liet Uittenbogaard opgetogen weten. „Toen waren we ook zo oppermachtig. We roeiden onze beste race in de finale. En ook al lig je zover voor, je moet wel die focus behouden. Een foutje is zo gemaakt. Dit voelt verdiend. We zijn de beste.”

De Nederlandse toproeiers kunnen de komende weken even van een korte vakantie genieten. Vanaf half september beginnen de voorbereidingen richting Tokio 2020, met onder meer een trainingsstage in de Japanse hoofdstad. „We gaan nu rustig de balans opmaken, evalueren en analyseren waar we verder kunnen verbeteren”, zei de immer ambitieuze Evertse.

Skiffeur Broenink vijfde in WK-finale

15.08 uur: Skiffeur Stef Broenink heeft bij de wereldkampioenschappen roeien in Linz net naast een medaille gegrepen. De Nederlander lag in de A-finale lange tijd op podiumkoers. Hij kwam na 1000 meter en 1500 meter zelfs als eerste door. Op de laatste 500 meter moest de vermoeide Broenink zijn leidende positie echter afstaan. Hij kwam als vijfde binnen, op 0,74 seconde van brons.

De wereldtitel was voor de Duitser Oliver Zeidler, die eerder deze zomer bij de EK in Luzern ook al goud veroverde. Broenink pakte zilver bij de Europese titelstrijd. In Linz ging het WK-zilver naar de Deen Sverri Nielsen, gevolgd door de Noor Kjetil Borch als nummer drie.

Broenink had met zijn finaleplaats in Oostenrijk al een olympisch startbewijs in de skiff voor Nederland bij Tokio 2020 afgedwongen.

Holland Acht met WK-zilver naar Tokio 2020

14.25 uur: De Holland Acht heeft bij de WK roeien in Linz dubbel succes behaald. De ploeg van bondscoach Mark Emke pakte in de finale zilver achter titelverdediger Duitsland. Het brons ging naar olympisch kampioen Groot-Brittannië.

Met de tweede plek plaatste de Holland Acht zich ruimschoots voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Daartoe was een plek bij de eerste vijf in de WK-finale vereist.

Namens Nederland kwamen Jasper Tissen, Simon van Dorp, Bjorn van den Ende, Maarten Hurkmans, Robert Lücken, Bram Schwarz, Ruben Knab, Mechiel Versluis en stuurvrouw Aranka Kops in de Holland Acht in actie.

De Nederlandse boot eindigde afgelopen dinsdag in de serie op de derde plaats. Daardoor moest het team van Emke uitkomen in de herkansing. Daarin zegevierde de Holland Acht donderdag met ruime marge.

In de finale met zes boten lag het Nederlandse vlaggenschip na 500 meter nog vierde. Daarna kwam Oranje sterk opzetten en leek zelfs WK-goud nog even mogelijk. Het favoriete Duitsland hield in de slotfase van de race over 2000 meter echter stand en won in een tijd van 5.19,41. Nederland pakte zilver in 5.19,96 en Groot-Brittannië gleed naar brons met een tijd van 5.22,35.

De Holland Acht was bij Rio 2016 goed voor olympisch brons. Van die ploeg zijn Versluis en Lücken overgebleven. Bij de EK eerder deze zomer in Luzern moest Nederland achter de Duitsers en de Britten genoegen nemen met brons.

Brons voor roeiduo Scheenaard/De Jong op WK

13.54 uur: Lisa Scheenaard en Roos de Jong zijn bij de WK roeien in het Oostenrijkse Linz als derde geëindigd in de dubbeltwee. Het goud was voor Nieuw-Zeeland. Zilver ging naar Roemenië.

Met plaatsing voor de finale had de boot al voldaan aan de kwalificatie-eis voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Het was de zesde medaille voor Nederland bij de WK, vijf daarvan werden behaald in olympische disciplines.