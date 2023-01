Spanning loopt op: opstellingen Feyenoord en Ajax bekend

Bij Ajax keren Mohammed Kudus en Steven Berghuis terug in de basisopstelling. Beiden misten de eerste wedstrijd van 2023 wegens griep en begonnen tegen FC Twente op de bank. Hun rentree gaat ten koste van Brian Brobbey, terwijl Devyne Rensch geschorst is. Het lijkt erop dat Edson Alvarez een linie naar achteren zakt tot in de defensie.

Opvallend is dat ook Steven Bergwijn weer op de bank begint. Hij was net zoals Kudus en Berghuis ziek, maar viel vorige week wel al in tegen Twente.

Kans om uit te lopen

Feyenoord kan een enorme dreun uitdelen aan Ajax in de titelrace van de Eredivisie. De koploper zet de regerend kampioen op een achterstand van 8 punten als het als winnaar uit de tweestrijd komt.

Voor het eerst in vier jaar zijn er weer toeschouwers welkom bij een duel tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Steven Berghuis voetbalt voor het eerst als speler van Ajax in een uitverkocht stadion van zijn oude club uit Rotterdam. Hij maakte in de zomer van 2021 een gevoelige overstap en kreeg te maken met ernstige bedreigingen.

Feyenoord heeft uit voorzorg netten opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien. Ook rond De Kuip zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen, onder meer om de aankomst van de spelersbus van Ajax zonder problemen te laten verlopen.

Ajax heeft de laatste zes duels met Feyenoord in alle competities gewonnen. De wedstrijd begint om 14.30 uur. In de historie van de Eredivisie werd Feyenoord-Ajax inmiddels 82 keer gespeeld, waarbij de balans licht in het voordeel van Ajax is. De Amsterdammers wonnen 30 keer in Rotterdam, terwijl Feyenoord de Klassieker 28 maal wist te winnen in Rotterdam. Bij 24 duels Feyenoord-Ajax werd het een gelijkspel.