Novak Djokovic heeft te doen met Alexander Zverev na zware beschuldigingen ex

„Ik ken Sascha al lang vanaf dat hij nog heel jong was. Ik heb altijd een goede band met hem gehad en heb veel respect voor hem en zijn familie”, zei Djokovic na zijn zege op Zverev in de laatste groepswedstrijd in de ATP Finals in Londen. Daarmee plaatste de Serviër zich voor de halve finales en zat het toernooi er voor de Duitser op.

De Servische nummer 1 van de wereld zei dat hij het erg vond om te horen dat Zverev dit moet meemaken. „Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Natuurlijk steun ik geen enkele vorm van geweld. Dus we zullen moeten afwachten.”

De 23-jarige Duitser heeft de aantijgingen „ongegrond en onwaar” genoemd. De ATP liet eerder deze week weten elke vorm van geweld te veroordelen. De tennisbond zegt echter de uitkomsten van onderzoeken af te wachten voordat ze actie ondernemen tegen een speler.

„Ik heb alles gezegd wat ik erover kan zeggen”, reageerde Zverev op vragen of hij zich, nu het seizoen voorbij is, gaat concentreren op het zuiveren van zijn naam. „Het is heel vervelend dat dit soort beschuldigingen voor zo veel schade kunnen zorgen en de aandacht wegleiden van de sport, maar dat is helaas de wereld waarin we leven. Ik kan niets meer doen”, zei de tennisser.