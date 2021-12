PSV weet niets van voornemen Eran Zahavi club de rug toe te keren

In tegenstelling tot eerder dit jaar was er niemand thuis. Zahavi - die momenteel herstellende is van een blessure - en zijn familie verblijven momenteel in Dubai. Toch is de schok bij de familie groot. De inbrekers hebben het huis volledig overhoop gehaald en veel schade achtergelaten.

Dit alles maakt dat Zahavi en zijn vrouw Shai naar verluidt niet enthousiast zijn om terug te keren naar Nederland, wat normaliter ook het einde van de samenwerking tussen de spits en PSV zou betekenen. Zahavi en zijn familie vragen zich af wat er gebeurd zou zijn als ze wel thuis waren geweest. Bij de eerste inbraak waren Shai en de vier jonge kinderen immers wel thuis toen de inbrekers op gewelddadige wijze binnendrongen.

PSV was maandagochtend nog niet op de hoogte van het voornemen van Zahavi om de Eindhovense club de rug toe te keren. De spits, die dit jaar geen wedstrijden meer speelt, revalideert in Dubai van zijn knieblessure. Er is niet dagelijks contact met Zahavi, die bij PSV een verbintenis heeft tot het einde van het seizoen. De Eindhovense club gaat ervan uit dat hij zich bij PSV meldt mocht hij met gedachte spelen om de club eerder te verlaten. ,,Wij hebben het ook gelezen. Maar bij PSV is er verder niets over bekend”, verklaarde algemeen directeur Toon Gerbrands.

Op zoek naar verdachten

De politie is momenteel op zoek naar twee verdachten, maar die zijn vooralsnog niet gevonden. Het gaat om iemand met een grijs trainingspak en zwarte capuchon, de ander met een donkere broek en lichte jas. Ze hebben mogelijk twee trolleys bij zich, aldus een opsporingsbericht op Burgernet.