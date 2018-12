Analyse: hoe Verstappen de GP van Maleisië wist te winnen

Verstappen kon zijn geluk niet op na de oppermachtige overwinning, uitgerekend tijdens de laatste Formule 1-race op het circuit van Sepang sinds de eerste Grand Prix van Maleisië in 1999.

"Dit is natuurlijk een superresultaat. Ongelofelijk om hier te winnen, zeker na zo'n moeilijk seizoen is dat extra bijzonder. Dit is een emotionele zege", reageerde de Limburger, die zaterdag nog zijn twintigste verjaardag vierde.

Na zeven uitvalbeurten in de eerste veertien races van dit seizoen - met als enige podiumfinish een derde plaats in China - lukte het juist in Maleisië eindelijk weer voor de Nederlandse Red Bull-coureur. De uitdagende baan, met een gebalanceerde mix van langzame en snelle bochten, bleek hem vorig jaar al te liggen. Toen scoorde hij vlak achter teamgenoot Daniel Ricciardo een mooie tweede plek.

Verstappen voor Hamilton. Ⓒ Red Bull

Gebalanceerd

Dit jaar was Verstappen al de snelste man in de eerste vrije training, al was dat resultaat te verwaarlozen door de natte baan. In de kwalificatie liet hij zich echter des te meer gelden door de derde startplek te veroveren, achter favoriet Lewis Hamilton (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari). Omdat laatstgenoemde door motorproblemen niet kon starten, sloot de Nederlander na de start gelijk aan achter de leidende drievoudig wereldkampioen uit Engeland.

In zijn eigen woorden: "De start was redelijk oké. Na de eerste ronde merkte ik dat de auto goed afgesteld was." In de vierde ronde waagde Verstappen een inhaalpoging op Hamilton in de eerste bochtencombinatie, direct met succes.

"Lewis had daar als kampioenschapsleider meer te verliezen dan ik. Ik moest er wel vol voor gaan en alles op alles zetten. Hij kwam die bochten slecht uit, dus voor mij ging het perfect.Toen ik eenmaal eerste lag, kon ik mijn eigen race rijden en gemakkelijk versnellen als Lewis dat ook deed. We hebben op snelheid gewonnen vandaag."

Verstappen op het podium. Ⓒ Red Bull

Verlies

Na de finish nam Hamilton zijn verlies als een man - al bouwde hij zijn WK-leiding op rivaal Sebastian Vettel wel uit, omdat de Duitser achteraan moest starten na motorpech in de kwalificatie en uiteindelijk vierde werd. "Max heeft het geweldig gedaan", stelde Hamilton. "Ik wilde wel met hem vechten, maar dat risico was te groot. Felicitaties aan hem."

De kopman van Mercedes gaf daarna toe dat zijn renstal het zwaar had op deze baan: "Ik hou van het circuit, want het is uitdagend. Maar we moeten echt werken aan onze auto. Hier waren gewoon niet snel. Mensen denken dat we de beste auto hebben en dat is vaak ook zo, maar er zijn zeker fouten om te verbeteren."

Het manco van Mercedes zit 'm in de hoge bandenslijtage. Door het ontwerp van de auto's van Red Bull en de Ferrari's kunnen coureurs zoals Verstappen en Vettel relatief gemakkelijker langer doorrijden op hetzelfde rubber. Dat voordeel is des te groter onder warme omstandigheden, zoals in Maleisië.

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich dan ook zorgen: "We zijn normaliter zo snel, maar hier werden onze banden te heet en sleten ze sneller. Daar begrijp ik eigenlijk niets van." Tweede Mercedes-coureur Valtteri Bottas had het nog zwaarder en finishte als vijfde, mede door een nieuw 'aerodynamisch pakket' dat niet goed functioneerde op zijn bolide.

Verstappen viert de zege met zijn team. Ⓒ Red Bull

Talent

De manier waarop Verstappen wist te kapitaliseren op de zwakte van Mercedes spreekt boekdelen over zijn talent. De teamleiding van Red Bull heeft hem meer dan eens bejubeld om de optimaal wijze waarop hij omgaat met de banden van zijn auto. Zo wist hij vorig jaar ook al hij op magistrale wijze z'n eerste Grand Prix-zege in Spanje te boeken. De combinatie van hogere temperaturen én de snellere auto's waarmee sinds dit seizoen gereden wordt, maakte de uitdaging in Maleisië extra zwaar.

Verstappen: "Het was fysiek heel heftig, maar de auto was gewoon geweldig vandaag. Ik had geen problemen. Het team vroeg nog of ik de afstelling wilde veranderen, maar het was gewoon perfect. Alles ging precies zoals ik wilde, ik was er zeer gelukkig mee. Het voelde net als wanneer ik vooraan reed in karts of de Formule 3. Dit alles heb ik ook te danken aan alle tijd en energie die mijn vader in mij geïnvesteerd heeft."

Of er dit jaar nog meer mooie successen in zitten, durft de Nederlander niet te zeggen: "Voor de komende race in Japan heb je ook een goede afstelling nodig. Ik denk dat we daar wel iets kunnen, maar dan moet er wel wat gebeuren." Het vermogenstekort van de motor in zijn auto vergeleken met de power van Mercedes en Ferrari, blijft in het nadeel van Verstappen: "Als we net zoveel pk hadden, zouden we ze zo voorbij stuiven. Gelukkig konden we in Maleisië een goede afstelling vinden, met wat meer neerwaartse druk en dus meer grip. Dat werkte goed."

Veel gelegenheid om zijn tweede zege te vieren, heeft Verstappen overigens niet. Glimlachend besloot hij: "Vanavond zit ik alweer in het vliegtuig naar Japan!"