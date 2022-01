Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt Jordan Heil de Lieke Martens van het rugby?

Door Bastian van de Belt Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Opvallen doet ze nauwelijks. Met haar bescheiden lengte van 1.60 meter en bruine lokken doet niets vermoeden dat rugbyclub Les Abelles in Valencia een Nederlandse in de gelederen heeft. De waarheid is anders: Jordan Heil is geboren en getogen in de Nederlandse polder en verruilde pas vorig jaar het Amsterdamse AAC Rugby voor de Spaanse zon. Ze eet het liefst Hollandse stamppot met jus en heeft een missie: Nederland voor de buis krijgen voor de rugby-interlands van Oranje. „Het is tijd dat we vrouwenrugby serieus gaan nemen.”