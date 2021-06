Miljoenen voor Duindigt: oude renbaan omgetoverd tot grootste hippisch centrum van Nederland

De draverij om de ’Gouden Zweep’ zit vol traditie en zorgt nog voor volle tribunes. Op kop hier de latere winnaar Cees Kamminga. Ⓒ FOTO ANP / HH

WASSENAAR - Op de plek van de 115 jaar oude renbaan Duindigt moet het grootste hippische centrum van Nederland komen, waarbij ook de in 1906 in Wassenaar geopende renbaan in zijn volle glorie wordt hersteld met nieuwe tribunes, nieuwe stallen en een hotel. De totale investering in het paardensportcomplex voor top-, breedte- en recreatiesport gaat ruim over de 40 miljoen euro heen.