Heemskerk naar finale 100 vrij, ’Kromo’ niet

Ranomi Kromowidjojo (53,43) liep die finale net mis door de negende tijd te zwemmen. ’Kromo’ was 0,12 langzamer dan de Amerikaanse Simone Manuel en de Britse Freya Anderson.

Heemskerk zwom in de halve finales de zesde tijd (53,16) en werd tweede in haar halve finale, achter de Australische Emma McKeon. De Zweedse Sarah Sjöström (52,43) was in de halve finales het snelst.

Kromowidjojo liet in de series al geen onuitwisbare indruk achter. Ze klokte toen de veertiende tijd. Heemskerk tikte toen als vijfde aan.