Schalke-aanvaller Mark Uth bewusteloos na nare botsing

Na een nare botsing tussen Felix Uduokhai van Augsburg en Mark Uth van Schalke 04 verloor de laatste het bewustzijn. De centrumspits, in het verleden in dienst bij zowel SC Heerenveen als Heracles Almelo, verloor het bewustzijn nadat hij vol op zijn slaap werd geraakt. Bij zijn val landde hij op de voet van Rani Khedira.

Uth bleef enige seconden roerloos en bewusteloos op het veld liggen. Nadat een infuus werd ingebracht bij de Duitser kwam hij weer bij. Vervolgens werd Uth met een brancard en een brace om zijn nek van het veld vervoerd.

Schalke 04 meldde later dat Uth bij bewustzijn was en naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Goed nieuws: Uth is aanspreekbaar en zijn toestand is stabiel. Hij is onderweg naar het ziekenhuis met onze teamarts”, schreef Schalke op Twitter. Kort na het voorval had de club gemeld „in shock” te zijn.

Het duel, dat om 15.30 uur is begonnen, lag lang stil, maar is inmiddels weer hervat.