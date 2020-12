Schalke-aanvaller Mark Uth mag maandag ziekenhuis verlaten na ’shockmoment’

Volgens Schalke maakt Uth het "naar omstandigheden" goed. Hij wordt later op de dag uit het ziekenhuis ontslagen en zal medisch in de gaten worden gehouden door de club. Schalke meldt dat het nog niet duidelijk is wanneer Uth weer op het veld zal staan.

Uth bleef na de botsing in de 10e minuut van de wedstrijd lang liggen en was even buiten bewustzijn. Na een behandeling op het veld, waar onder meer een infuus aan te pas kwam, werd de voormalig spits van sc Heerenveen en Heracles Almelo per brancard van het veld gedragen. Zijn hoofd werd daarbij gestabiliseerd.

Op zijn Instagram-pagina heeft Uth zondagavond al zijn dankbaarheid voor de vele beterschapswensen uitgesproken.

Schalke 04 meldde zondag ook al dat Uth bij bewustzijn was en dat in het ziekenhuis een hersenschudding was vastgesteld. Kort na het voorval had de club gemeld „in shock” te zijn. Bild sprak ook van een ’shockmoment’.