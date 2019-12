Rekik helpt Hertha BSC en kwelt coach Bosz

De thuiswedstrijd tegen laagvlieger Hertha BSC eindigde in 0-1. De Nederlandse verdediger Karim Rekik kwam in de 64e minuut tot scoren. Met landgenoot Javairô Dilrosun was hij basisspeler bij de club uit Berlijn, die onder de nieuwe trainer Jürgen Klinsmann uit een diep dal lijkt te kruipen.

Leverkusen, met Daley Sinkgraven in het basisteam, verloor eerder van Juventus in de Champions League (0-2) en bij FC Köln (2-0).