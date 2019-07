Oranje Leeuwinnen kansloos in finale? Acht voorbeelden die het tegendeel bewijzen

Ongeloof en blijdschap bij de Nederlandse voetbalsters na het bereiken van de finale op het WK in Frankrijk. Ⓒ BSR Agency

De Nederlandse voetbalsters zijn in de finale tegen de Verenigde Staten de absolute underdog. Zo schreef de Duitse krant Bild zelfs na de winst in de halve finale op Zweden al dat Oranje de strijd om de tweede plek had gewonnen. Tegen Amerika worden de Leeuwinnen door de internationele buitenwacht kansloos geacht.