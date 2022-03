Sport kort: FC Utrecht licht optie in contract Ramselaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voormalig voorzitter Liverpool op shortlist voor overname Chelsea

13.27 uur: De Britse zakenman Martin Broughton, voormalig voorzitter van vliegmaatschappij British Airways en voetbalclub Liverpool, hoort bij een selecte groep investeerders die nog kans maken de Engelse voetbalclub Chelsea over te nemen. Broughton heeft samen met Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics, en andere rijke investeerders een bod gedaan.

Ook de zakenmannen Todd Boehly, Hansjörg Wyss en Jonathan Goldstein staan op de shortlist. Een bod uit Saudi-Arabië heeft die niet gehaald, net als volgens Sky Sports een bod van onder anderen Woody Johnson, de eigenaar van American footballteam New York Jets.

De Amerikaanse bank Raine Group, die het verkoopproces begeleidt, moet andere bieders nog laten weten of ze nog kans maken op de overname van Chelsea. Het proces heeft vertraging opgelopen omdat biedingen moesten worden herzien.

De club staat te koop nu de Russische eigenaar Roman Abramovitsj vertrekt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Sinds hij vanwege zijn Russische connecties op een Britse sanctielijst is gezet, heeft Chelsea met veel restricties te maken. Zo gelden beperkingen bij het verkopen van losse wedstrijdtickets.

FC Utrecht licht optie in contract Ramselaar

13.01 uur: Middenvelder Bart Ramselaar speelt ook volgend seizoen voor FC Utrecht. De club uit de Domstad meldt dat de optie in het contract van de 25-jarige Ramselaar is gelicht, waardoor hij nu tot de zomer van 2023 vastligt.

Ramselaar kwam in 2019 over van PSV, de club waar hij na zijn vertrek uit Utrecht drie jaar voor voetbalde. Dit seizoen speelde Ramselaar 24 competitiewedstrijden. Hij scoorde daarin acht keer voor de ploeg van trainer René Hake, die begin deze week moest vertrekken vanwege tegenvallende resultaten. Rick Kruys maakt het seizoen als interim-hoofdtrainer af, met oud-bondscoach Dick Advocaat als 'klankbord'.

Voetbalsters blijven vijfde op ranglijst na wisselvallig toernooi

12.26 uur: De Nederlandse voetbalsters staan op de eerste wereldranglijst van 2022 nog steeds op de vijfde plaats. Oranje speelde vorige maand een vriendschappelijk toernooi in Frankrijk, met wisselende resultaten. Na het gelijkspel tegen Brazilië (1-1) volgden een overwinning op Finland (3-0) en een nederlaag tegen het gastland (1-3).

De ploeg van bondscoach Mark Parsons verloor wat punten op de wereldranglijst ten opzichte van de vorige publicatie, in december, maar behield wel de vijfde plaats. Frankrijk nam de derde plek over van Duitsland. De Amerikaanse voetbalsters, die Oranje in de WK-finale van 2019 versloegen en zo hun wereldtitel prolongeerden, voeren de ranking aan. Zweden staat op plek twee.

De 'Leeuwinnen' hebben volgende maand in eigen land WK-kwalificatiewedstrijden tegen Cyprus (8 april) en Belarus (12 april) op het programma staan. Het doorgaan van die laatste wedstrijd in Den Haag is onzeker. De KNVB liet vorige maand weten dat de nationale teams voorlopig niet spelen tegen Rusland en Belarus, vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een woordvoerder staat de KNVB "nog steeds" achter dat statement en zijn gesprekken gaande met de Europese bond UEFA over dit duel.

Spanje zonder geblesseerde Muguruza tegen Nederlandse tennissters

12.23 uur: De Spaanse tennisploeg komt volgende maand zonder Garbiñe Muguruza naar Den Bosch voor het duel met Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De nummer 9 van de wereld heeft schouderklachten en trok zich daarom terug uit het WTA-toernooi van Miami. Muguruza (28) meldt op Twitter dat ze ook het graveltoernooi van Charleston en de Billie Jean King Cup overslaat.

„Het spijt me heel erg, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren’́’, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld, die Roland Garros in 2016 won en een jaar later ook Wimbledon. Afgelopen jaar was ze de beste op de WTA Finals in Mexico. Muguruza voerde samen met Paula Badosa, zesde op de mondiale ranglijst, de Spaanse ploeg aan voor de ontmoeting op 15 en 16 april met Oranje op gravel in de Maaspoort. Inzet van dat duel is deelname aan de finale van het landentoernooi, eind dit jaar.

Dygert moet herstellen van virus en mist klassiekers

12.14 uur: De Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert moet herstellen van het Epstein-barr-virus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Daardoor kon de 25-jarige renster van Canyon-SRAM donderdag niet meedoen in de Classic Brugge - De Panne en moet ze volgens wielerwebsite Cyclingnews ook de komende voorjaarsklassiekers overslaan.

Dygert, in 2019 wereldkampioene tijdrijden, miste de afgelopen jaren al meerdere wedstrijden door blessureleed. De Amerikaanse kwam op de WK tijdrijden van 2020 ten val en moest worden geopereerd.

NAC laat topscorer Seuntjens per direct naar Japan gaan

10.47 uur: NAC Breda heeft afscheid genomen van Ralf Seuntjens. De 32-jarige aanvaller, clubtopscorer in de Keuken Kampioen Divisie met twaalf doelpunten, verhuist per direct naar Japan. Seuntjens gaat voetballen voor FC Imabari, dat uitkomt op het derde niveau.

„NAC is, was en blijft voor mij een thuishaven en Breda blijft mijn thuisstad”, zegt Seuntjens, die vorig jaar transfervrij overkwam van De Graafschap. „Ondanks de korte periode vond ik het prachtig om eindelijk voor NAC te spelen, een droom die uitkwam. Ik ga de supporters van NAC ontzettend missen, maar ben tevens erg dankbaar dat ook zij mij dit avontuur gunnen en blij voor mij zijn.”

Seuntjens lag tot de zomer van 2023 vast in Breda. NAC, dat op de achtste plaats staat en graag wil meedoen aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie, ontvangt daarom een transfersom. „Het vertrek van Ralf is natuurlijk een aderlating voor ons. Niet alleen qua speler, maar ook als mens”, zegt trainer Edwin de Graaf. „Aan de andere kant is dit voor hem natuurlijk een unieke kans in de herfst van zijn carrière.”

Seuntjens speelde eerder voor RBC, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap. De Brabander wilde graag nog eens een avontuur in het buitenland aangaan.

Turk Yilmaz stopt als international na verloren play-off WK

10.44 uur: De Turkse spits Burak Yilmaz stopt per direct als international, na 31 doelpunten in 77 interlands voor zijn land. De 36-jarige aanvaller van de Franse club Lille miste donderdag in de play-offs voor het WK in Qatar tegen Portugal in de slotfase een strafschop bij een 2-1-achterstand. De wedstrijd in Porto eindigde in 3-1.

„Ik denk dat ik de rest van mijn leven iedere nacht wakker zal worden met de gedachte dat ik die penalty had moeten maken”, zei Yilmaz. In de groepsfase van de WK-kwalificatie was de spits belangrijk voor Turkije tijdens onder meer het gewonnen duel met Oranje in Istanbul, toen hij drie keer scoorde (4-2). Yilmaz deed met Turkije mee aan de EK’s van 2016 en 2020.

Lille werd vorig jaar kampioen van Frankrijk. De Turk had daar met zestien competitietreffers een belangrijk aandeel in. Dit seizoen gaat het minder goed met de spits bij Lille, dat zesde staat. Yilmaz scoorde pas vier keer.

Eekhoff moet langer herstellen van hersenschudding

10.05 uur: Wielrenner Nils Eekhoff heeft langer de tijd nodig om te herstellen van de hersenschudding die hij bijna drie weken geleden opliep in de tweede etappe van Parijs-Nice. „Ik moet meer geduld hebben, want ik krijg nog steeds klachten als ik iets op hoge intensiteit doe”, meldt de 24-jarige Noord-Hollander via Instagram. De renner van Team DSM zegt het pijnlijk te vinden de koersen te zien die hij allemaal mist. „Maar ik kom terug.”

Eekhoff was betrokken bij een valpartij waarbij ook onder anderen de Italiaan Matteo Trentin tegen het asfalt ging. Van de slachtoffers was de Nederlander er het slechtst aan toe, met ook verwondingen aan zijn wang die moesten worden gehecht. Op de foto die Eekhoff op Instagram plaatste bij zijn bericht, zijn die wonden nog te zien.

Phoenix Suns stelt eerste plaats veilig met zestigste zege in NBA

08.40 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben zich verzekerd van de eerste plaats in de westelijke divisie van de NBA. De Suns boekten bij Denver Nuggets al hun zestigste zege van het seizoen: 140-130. Daar staan slechts veertien nederlagen tegenover.

De Suns zijn niet meer te achterhalen door Memphis Grizzlies, dat in het westen op de tweede plek staat met 51 zeges tegen 23 nederlagen. Als best presterende ploeg uit de reguliere competitie is Phoenix Suns in de play-offs verzekerd van thuisvoordeel. Miami Heat voert de ranglijst in het oosten aan met 47-26.

De basketballers uit Phoenix waren in de seizoenen 1992-1993 en 2004-2005 ook de best presterende ploeg in de reguliere competitie. Phoenix Suns bereikte drie keer de NBA-finale, onder meer vorig jaar, maar wacht nog altijd op het eerste kampioenschap. Vorig seizoen moest de ploeg het in de finale afleggen tegen Milwaukee Bucks.

Devin Booker was tegen de Nuggets de topscorer met 49 punten. Chris Paul maakte zijn rentree, nadat hij vijftien wedstrijden had gemist vanwege een gebroken duim. De 36-jarige routinier van de Suns luisterde zijn terugkeer op met 17 punten en 13 assists.