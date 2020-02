Ahoy raakt favorieten al vroeg kwijt

De als vierde geplaatste Belg, de nummer 10 van de wereld, verslikte zich in de pas 18-jarige Italiaan Jannik Sinner. De nummer 79 van de wereld, die met een wildcard is toegelaten in Rotterdam, won na twee lange sets: 7-6 (7) 7-5.

Goffin was mogelijk nog niet helemaal hersteld van zijn partij uit de eerste ronde tegen Robin Haase. De Belg wist woensdag tegen het einde van de middag van de Haagse prof te winnen na 2,5 uur: 3-6 7-6 (5) 6-4.

Sinner begon juist okselfris aan de partij. Hij had een walk-over in de eerste ronde omdat zijn tegenstander Radu Albot zich ziek afmeldde. Een vervangende tegenstander was er niet. De Italiaan wordt beschouwd als een grote belofte, hij won eind vorig jaar de ATP Finals voor talenten (Next Gen).

David Goffin schudt Jannik Sinner (rechts) de hand. Ⓒ ANP

Stefanos Tsitsipas

De Griekse favoriet en blikvanger Stefanos Tsitsipas werd later op de dag eveneens al in de weede ronde uitgeschakeld. De nummer zes van de wereldranglijst en nummer twee van de plaatsingslijst verloor in Rotterdam in twee sets van de Sloveen Aljaz Bedene: 5-7 4-6.

Met de uitschakeling van Tsitsipas is het ATP-toernooi in Rotterdam al drie van de vier hoogst geplaatste tennissers kwijt na twee ronden. De Rus Daniil Medvedev, als eerste geplaatst, verloor al in de eerste ronde. De Belg David Goffin, als vierde ingeschaald, vloog er in de tweede ronde uit.

De nummer drie van de plaatsingslijst zit nog wel in het toernooi. De Fransman Gaël Monfils treft donderdag in de tweede ronde zijn landgenoot Gilles Simon.