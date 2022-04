Premium Het beste van De Telegraaf

Van versnelde YouTube-video’s naar terugkeer van tiki-taka FC Barcelona heeft identiteit terug onder Xavi

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Trainer Xavi moedigt zijn Barcelona-aanvaller Memphis Depay aan. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

BARCELONA - FC Barcelona reist vandaag af naar Duitsland voor het heenduel in de kwartfinale van de Europa League met Eintracht Frankfurt van donderdag (21.00 uur). Met de onvervalste eigen identiteitskaart weer op zak. De ploeg van trainer Xavi (42) laat de laatste weken zien dat het dit seizoen voor het eerst en voorlopig voor het laatst actief zal zijn in het tweede Europese toernooi. Onder de opvolger van Ronald Koeman is veel veranderd.