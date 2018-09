Podium voor Van der Mark in WK Superbike

Kawasaki’s superster Jonathan Rea die zich op zaterdag al verzekerde van zijn derde wereldtitel, haalde de finish niet. Eugene Laverty kwam ten val, waarbij de Aprilia-rijder de motor van Rea raakte. Daarop reed de wereldkampioen direct de pits in. Van der Mark kreeg door het uitvallen van MV Agusta-coureur Camier de derde plaats in handen en keek tegen de achterkant van Lowes aan. Meer dan dat zat er voor de Rotterdammer niet in.

Door blessures is het raceseizoen voor Stefan Bradl en Kenan Sufuoglu voorbij. De Duitser Bradl die voor het door het Nederlandse Ten Kate Racing geleide WK-superbiketeam van Honda uitkomt, heeft na een crash in Portugal een polsoperatie ondergaan. Door die ingreep moet de ex-MotoGP-rijder de laatste wedstrijden in Magny-Cours, Jerez en Katar laten schieten. De Turkse supersportcoureur Sofuoglu brak door een crash tijdens de kwalificatie in Magny-Crash zijn heup op drie plaatsen en is eveneens uitgeschakeld.

Evenals Bradl heeft hij Nederlandse connecties. Kenan is getrouwd met de Nederlandse Julia Looman en behaalde in 2007 bij Ten Kate zijn eerste van vijf wereldtitels in de 600cc-supersportklasse. Hij leek dit seizoen op weg naar zijn zesde titel, maar ziet nu zijn koppositie in het WK verdampen. De Franse Yamaha-rijder Mahias voert de ranglijst nu aan.