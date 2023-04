Koopmeiners helpt Atalanta met goal aan winst op AS Roma

AS Roma zakte naar de vijfde plaats in de Serie A. De club staat in punten gelijk met AC Milan, dat nu een beter doelsaldo heeft. Internazionale, de nummer 6 van de ranglijst, volgt op twee punten. De beste vier ploegen van de Serie A mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

Koopmeiners en Marten de Roon verschenen aan de aftrap voor Atalanta. Beide internationals van het Nederlands elftal kregen een gele kaart. Bij AS Roma ontbraken de geblesseerde Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp.

AS Roma schakelde Feyenoord vorige week uit in de kwartfinales van de Europa League. De club uit de hoofdstad won de thuiswedstrijd tegen de koploper van de Eredivisie na verlenging (4-1), na een nederlaag van 1-0 in De Kuip.

