John Heitinga op weg naar trainers-top

John Heitinga is gefascineerd door het trainersvak. „Soms ben ik tot half twee ’s nachts bezig om trainingen te maken. Daar geniet ik van.” Ⓒ René Bouwman

In het Zwitserse Nyon doet coach John Heitinga (36) met Ajax komende week een gooi naar het winnen van de UEFA Youth League. Het zou de eerste hoofdprijs als coach zijn voor de man die al twee elftallen vol bij Jong Ajax en Ajax 1 afleverde. Op een van zijn laatste vrije momenten vertelt hij op het water over de volgende stap in zijn carrière.