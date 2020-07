Teleurstellende kwalificatie voor Max Verstappen bij GP in Hongarije

Valtteri Bottas staat naast de Brit op de grid, als tweede. Lance Stroll (Racing Point) wist zich verrassend als derde te kwalificeren, met zijn teamgenoot Sergio Perez naast hem. „Onze auto is het hele weekeinde al heel sterk”, aldus Stroll.

Verstappen had in Q1 en Q2 moeite met zijn banden, zo liet hij weten over de boordradio. „Ik heb nu weer te maken met onderstuur”, zei hij tijdens het tweede deel van de kwalificatie. „Wat is er toch met de banden aan de hand?”

Ploeggenoot Alexander Albon wist zich niet voor Q3 te kwalificeren. ’Zelfs’ George Russell (Williams) reed harder dan de teamgenoot van Verstappen.

De Ferrari’s wisten beide bolides in de Q3 te rijden. Dat was ze tezamen nog niet gelukt dit prille Formule 1-seizoen. Beide wisten ze sneller te rijden dan Verstappen.

