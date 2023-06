Directeur voetbalzaken Ajax sprak met agent Knutsen:’Over verschillende onderwerpen’ Sven Mislintat: ’Moeilijk besluit over Heitinga’

Door Mike Verweij

John Heitinga en Sven Mislintat Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Sven Mislintat zegt dat hij bij de beslissing John Heitinga weg te sturen niet over één nacht ijs is gegaan. ,,Het was een moeilijk besluit, omdat John een goed mens en een grote persoonlijkheid is. Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen.”