Pieter van den Hoogenband ziet het zitten om olympiërs te betalen: ’Waarom niet?

ARNHEM - Over precies een jaar zullen de tribunes in Parijs uitpuilen en zitten wereldwijd vele miljoenen sportliefhebbers aan de buis gekluisterd. Maar terwijl miljarden dollars rond worden gepompt in de Franse hoofdstad, krijgen de deelnemers aan de Olympische Spelen nog steeds geen cent van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ook Pieter van den Hoogenband, de Chef de Mission van TeamNL, hoopt dat er financieel ruimte komt om de sporters te betalen. „Waarom zou je het niet doen?”

Chef de Mission Pieter van den Hoogenband: „Ik ken het huishoudboekje van het IOC niet precies, maar als er veel wordt verdiend, is het fair om dat eerlijk te verdelen.” Ⓒ FOTO ANP/HH