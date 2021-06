Rinus van Kalmthout tweede, Renger van der Zande wint in Detroit

De race werd gewonnen door voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson. Van Kalmthout, in de Verenigde Staten beter bekend als VeeKay, won in de absolute slotfase nog een plekje bij de herstart. De wedstrijd had daarvoor even stilgelegen na een crash van Romain Grosjean. Na de onderbreking wilde de auto van Will Power, op dat moment de leider, niet meer starten. Van Kalmthout ging bij de herstart vervolgens langs Takuma Sato, die hem even voor de crash van Grosjean juist had ingehaald.

Eerder op de dag lag de Detroit Grand Prix nog veel langer stil na een harde klapper van Felix Rosenqvist. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel continu bij kennis. Zondag volgt er nog een race in Detroit. De zeven races tot nu toe dit IndyCar-seizoen hebben telkens een andere winnaar opgeleverd. Van Kalmthout zegevierde eerder dit jaar in Indianapolis.

Op het stratencircuit van hetzelfde Belle Isle Park was er ook succes voor Renger van der Zande. In het Amerikaanse SportCar-kampioenschap IMSA won hij samen met Kevin Magnussen, eveneens een voormalig Formule 1-coureur, de wedstrijd in Detroit. Voor het duo van Chip Ganassi Racing was het hun eerste overwinning als teamgenoten. In de drie wedstrijden hiervoor eindigden ze telkens als vijfde.