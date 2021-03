‘Niet Erik ten Hag, maar Xabi Alonso wordt nieuwe coach Borussia Mönchengladbach’

De 39-jarige Alonso keerde na het beëindigen van zijn loopbaan bij Bayern München terug naar Spanje, waar hij zijn carrière als trainer begon. Hij zette zijn eerste stappen in de jeugdopleiding van Real Madrid en is sinds 2019 de eindverantwoordelijke bij het beloftenelftal van Real Sociedad. Met dat team staat Alonso momenteel in het derde Spaanse voetbalniveau op de vijfde plaats.

Alonso zou volgens BILD nu dus een enorme stap omhoog gaan maken. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer werd Ajax-coach Erik ten Hag meermaals gelinkt aan Gladbach, maar de club schijnt de voormalig Spaans international de kans te gaan geven. Volgens de Duitse krant is het gegeven dat Alonso de taal uitstekend beheerst een belangrijke reden geweest om voor de Spanjaard te kiezen.

Rose maakte in februari bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken naar Borussia Dortmund. Sinds die aankondiging is Gladbach ver teruggevallen in de Bundesliga. Alonso moet de club dus weer op het juiste spoor zien te krijgen.