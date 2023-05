RKC-doelman Vaessen ergert zich aan staken in blessuretijd: ’Mierenneukerij’

Premium Het beste van De Telegraaf

UTRECHT - De KNVB is bij de kruistocht tegen het gooien van bekers en andere rotzooi op het veld voor het eerst overruled door een burgemeester. Volgens de aangescherpte richtlijnen van de voetbalbond zou er bij FC Utrecht-RKC Waalwijk definitief gestaakt moeten worden, nadat bij het vieren van de 2-0 van Zakaria Labyad in de derde minuut van de blessuretijd voor de tweede keer een beker het veld op zeilde. Scheidsrechter Ingmar Oostrom dirigeerde iedereen naar binnen, maar daar kregen de betrokkenen via de veiligheidscoördinatoren te horen dat burgemeester Sharon Dijksma vond dat vanuit veiligheidsoogpunt de resterende speeltijd van slechts twee minuten afgewerkt moest worden.