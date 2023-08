Hoogspringer Gianmarco Tamberi volledig uit zijn dak na WK-goud

Tamberi ging bij zijn eerste poging over 2,36 meter, terwijl de Amerikaan JuVaughn Harrison daar twee pogingen voor nodig had. De Qatarees Mutaz Essa Barshim, die op de vorige drie WK’s telkens het goud wegkaapte, moest zich deze keer na een sprong over 2,33 meter tevreden stellen met brons. Op de Olympische Spelen in Tokio deelden Tamberi en Barshim het goud.

Tamberi had er altijd al een handje van om zijn winst met jan en alleman te vieren, nu sprong hij samen met medaillewinnaars van de 3 kilometer steeple chase in de waterbak.

Bekijk de beelden