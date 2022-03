Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe technisch directeur Antwerp: ’Ik ben op mijn gevoel afgegaan’ Marc Overmars maar kort buitenspel

ANTWERPEN - Marc Overmars (48) wil met Antwerp zo snel mogelijk een gooi doen naar de Belgische landstitel. De directeur voetbalzaken stapte begin februari op bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag, maar stond maar kort buitenspel. In stadion De Bosuil werd hij door de voetbalwereld, in dit geval Antwerp, weer in de armen gesloten en tekende hij een contract voor vier seizoenen.