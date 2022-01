Premium Het beste van De Telegraaf

Friezin van outsider tot titelfavoriet Antoinette de Jong wil oogsten in Peking: ’Minder social media geeft me rust’

Door Nick Tol

Antoinette de Jong: „Ik wil niet in medailles denken en ga me daar ook niet over uitspreken.” Ⓒ Stephan Tellier

Antoinette de Jong verkeert de laatste tijd in topvorm en komt de komende weken maar liefst vier keer in actie op de Winterspelen. In de loop der jaren is haar status veranderd: van outsider tot titelfavoriet op meerdere afstanden. Niemand zou er raar van opkijken als de topschaatsster van Jumbo-Visma straks uitgroeit tot gouddelver in Peking. Volgende week zaterdag trekt de 26-jarige Friezin voor het eerst ten strijde, op de 3000 meter. In de aanloop naar het startschot ging De Telegraaf met De Jong op zoek naar het geheim achter haar huidige succes.