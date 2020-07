Sport Kort: Catic verruilt PSV voor ADO Den Haag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Catic verruilt PSV voor ADO Den Haag

17:07 uur Aanvaller Amar Catic verruilt PSV voor ADO Den Haag. De 21-jarige jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina, die werd geboren in Tilburg, heeft bij zijn nieuwe club een contract voor drie jaar ondertekend.

In het voorjaar zegde PSV de verbintenis met Catic op. Hij doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van de Eindhovense club en kwam daarna vooral voor Jong PSV uit. Hij was in het afgelopen seizoen voor de Brabantse hoofdmacht in twee duels in Europees verband actief.

Voetbal: Wigan Athletic in zware financiële problemen

14.30 uur De Engelse voetbalclub Wigan Athletic heeft faillissement aangevraagd. De vereniging, uitkomend op het tweede niveau, dreigt nu voor straf 12 punten te moeten inleveren. Dat zou de club in hevige degradatienood brengen.

Wigan Athletic is naar eigen zeggen hard geraakt door de coronacrisis. De club is op zoek naar partijen die financiële hulp kunnen bieden. Wigan Athletic degradeerde in 2013 uit de Premier League en won in dat jaar ook de FA Cup.

Wigan Athletic werd een paar weken geleden nog overgenomen door zakenman Au Yeung Wai Kay uit Hong Kong.

Voetbal: Linksback Pinto van Sparta geopereerd

14.00 uur Voetballer Mica Pinto van Sparta Rotterdam is aan een meniscus geopereerd. De linksback was op een training geblesseerd geraakt.

De 27-jarige Pinto zal een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen missen. Maar de medische staf van Sparta verwacht hem op tijd fit te hebben voor de start van de eredivisie.

Voetbal: Midtsjø verlengt contract bij AZ

11.48 uur: Fredrik Midtsjø heeft zijn toekomst voorlopig aan AZ verbonden. De Noorse middenvelder heeft zijn contract met een jaar verlengd tot de zomer van 2023.

De 26-jarige Midtsjø voetbalde de afgelopen drie jaar 113 officiële wedstrijden voor AZ. Hij maakte vijf doelpunten en leverde 17 assists voor de nummer twee van het afgebroken seizoen in de eredivisie.

„Het voelt altijd goed om een nieuw contract te tekenen”, reageert Midtsjø op de website van AZ. „Toen AZ aangaf te willen verlengen, was het makkelijk om tot een overeenkomst te komen. Ik wil blijven bijdragen aan de teamprestatie en uiteindelijk gaat het om prijzen winnen. Dat moet de volgende stap zijn.”

„Fredrik is natuurlijk een heel belangrijke pion voor ons”, stelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. „Dit is dus heel mooi nieuws. Zijn ontwikkeling is ontzettend snel gegaan. Sinds zijn komst is hij onmisbaar geworden. Hij heeft aangetoond dat wanneer hij er niet bij is, we hem missen. Hij geeft veel energie aan het team.”

Voetbal: Orenburg vreest voor einde seizoen

10.45 uur: De voetballers van FK Orenburg weten niet of ze de hoogste Russische voetbalklasse nog kunnen afmaken. De hekkensluiter komt woensdag ook niet in actie tegen Ural, omdat inmiddels tien spelers en stafleden besmet zijn met het coronavirus.

Orenburg liet zaterdag al een duel met Krasnodar aan zich voorbijgaan. Op dat moment waren er acht voetballers en stafleden besmet. Orenburg heeft nog zes duels op het programma staan.

De Russische voetbalcompetitie heeft nog veel last van het coronavirus, sinds het seizoen weer hervat is. Zo verloor Rostov anderhalve week geleden met maar liefst 10-1 van hert laaggeklasseerde Sotsji. Rostov speelde met veel jeugdspelers omdat veel reguliere basisspelers besmet waren met het coronavirus.

Basketbal: Denver stopt trainingen na positieve coronatests

07.36 uur: Basketbalclub Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten. De formatie, uitkomend in de NBA, nam die maatregel omdat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Denver Nuggets houdt de namen van het duo om privacyredenen nog geheim. De club testte zaterdag 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf. Michael Malone raakte in maart al besmet met het coronavirus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test.

Vorige week testten zestien spelers van verschillende clubs uit de NBA positief. Alle ploegen uit de belangrijkste basketbalcompetitie van Amerika willen op 7 juli richting Florida reizen. Op het terrein van Disney World moet het seizoen vanaf 30 juli worden hervat.

Voor Denver Nuggets staat er op 1 augustus een duel met Miami Heat op het programma. Denver is de huidige nummer 3 van de Western Conference, achter LA Lakers en LA Clippers.

Burgemeester Rio de Janeiro huiverig voor voetbal met fans

07.27 uur: Supporters zijn vanaf 10 juli misschien toch niet welkom bij wedstrijden in het Braziliaanse betaalde voetbal in Rio de Janeiro. Burgemeester Marcelo Crivella van de Braziliaanse miljoenenstad wil nog eens goed bekijken of dat wel verstandig is. „We moeten met de politie praten”, zei hij. „Is het wel te handhaven dat fans mondkapjes dragen tijdens de wedstrijden? En wordt de druk op het openbaar vervoer niet te groot?΅

Alleen in de deelstaat Rio de Janeiro werd er de afgelopen 12 dagen weer gevoetbald in Brazilië. Het plan was om vanaf 10 juli weer een derde van de capaciteit van stadions te benutten. In het bekende Maracanã-stadion van Rio de Janeiro zouden dan zo’n 26.000 fans een wedstrijd mogen bekijken.

De deelstaat Rio de Janeiro is zwaar getroffen door het coronavirus, met ruim 10.000 doden. In heel Brazilië heeft de uitbraak 59.000 dodelijke slachtoffers geëist. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen aan het coronavirus overleden. Toch mogen een aantal bars, restaurants en sportscholen deze week weer open in Brazilië.