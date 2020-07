Sport Kort: NBA-team staakt trainingen vanwege corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Denver stopt trainingen na positieve coronatests

07.36 uur: Basketbalclub Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten. De formatie, uitkomend in de NBA, nam die maatregel omdat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Denver Nuggets houdt de namen van het duo om privacyredenen nog geheim. De club testte zaterdag 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf. Michael Malone raakte in maart al besmet met het coronavirus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test.

Vorige week testten zestien spelers van verschillende clubs uit de NBA positief. Alle ploegen uit de belangrijkste basketbalcompetitie van Amerika willen op 7 juli richting Florida reizen. Op het terrein van Disney World moet het seizoen vanaf 30 juli worden hervat.

Voor Denver Nuggets staat er op 1 augustus een duel met Miami Heat op het programma. Denver is de huidige nummer 3 van de Western Conference, achter LA Lakers en LA Clippers.

Burgemeester Rio de Janeiro huiverig voor voetbal met fans

07.27 uur: Supporters zijn vanaf 10 juli misschien toch niet welkom bij wedstrijden in het Braziliaanse betaalde voetbal in Rio de Janeiro. Burgemeester Marcelo Crivella van de Braziliaanse miljoenenstad wil nog eens goed bekijken of dat wel verstandig is. „We moeten met de politie praten”, zei hij. „Is het wel te handhaven dat fans mondkapjes dragen tijdens de wedstrijden? En wordt de druk op het openbaar vervoer niet te groot?΅

Alleen in de deelstaat Rio de Janeiro werd er de afgelopen 12 dagen weer gevoetbald in Brazilië. Het plan was om vanaf 10 juli weer een derde van de capaciteit van stadions te benutten. In het bekende Maracanã-stadion van Rio de Janeiro zouden dan zo’n 26.000 fans een wedstrijd mogen bekijken.

De deelstaat Rio de Janeiro is zwaar getroffen door het coronavirus, met ruim 10.000 doden. In heel Brazilië heeft de uitbraak 59.000 dodelijke slachtoffers geëist. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen aan het coronavirus overleden. Toch mogen een aantal bars, restaurants en sportscholen deze week weer open in Brazilië.